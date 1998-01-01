رسميا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع لوكاس هيرنانديز

وكالات / سما /

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن التعاقد بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسينتقل الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، إلى نادي بايرن ميونخ الألماني من نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد بدًا من 1 يوليو 2019 وبعقد يمتد حتى عام 2024.

وأفصح النادي البافاري في بيانه الرسمي عن قيمة صفقة المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي بلغت قيمتها 80 مليون يورو، ولكن لم يكشف عن قيمة راتبه.

وقال لوكاس هيرنانديز: “اليوم هو يوم مهم للغاية في مسيرتي الكروية، وبايرن ميونيخ هو واحد من أفضل الأندية في أوروبا والعالم، وأنا فخور بأن أكون قادرًا على القتال من أجل جميع ألقاب البايرن في المستقبل”.

وأضاف: “أود أن أشكر أتلتيكو مدريد، الإدارة، المدربين، زملائي في الفريق والمشجعين بعد 12 عامًا داخل النادي، وسيظل أتلتيكو دائمًا جزءًا مني، والآن أنا سعيد لأنني أتخذت الخطوة التالية في بايرن ميونيخ”.