الخليل: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أسير محرر ويفتش منازل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسير محرر، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، وهم: موهيب وائل العجارمة (17عاما) من مخيم العروب، ومحمد رائد نوفل من بلدة حلحول شمالا، والأسير المحرر نعيم ابو تركي من خربة قلقس جنوب المدينة، وعمرو دياب فروخ ومحمد صالح فروخ من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما داهمت تلك القوات عددا من المنازل في مناطق مختلفة، عرف من أصحابها: زكريا أبو تركي، وعامر أبو عيشة من حي جبل أبو رمان من مدينة الخليل، وعماد مسالمة من بيت عوا، ومحمود عمر جرادات وشقيقه حمدي من بلدة سعير، وموسى خليل جردات وشقيقه خالد، وفتشتهم.

كما داهمت دوريات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.