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جماهير يوفنتوس غاضبة بسبب التصميم الجديد لقميص الفريق

الخميس 28 مارس 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير يوفنتوس غاضبة بسبب التصميم الجديد لقميص الفريق


روما /سما/

أعربت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي عن غضبها من التصميم الجديد لقميص الفريق للموسم المقبل، وجاء ذلك بعد تسريب صورة له، مما اثار موجة من الغضب والاستياء من قبل الجماهير، التي اعتادت في ارتداء فريقها المفضل ملابس أكثر أناقة.

ونشر موقع "فوتي هيدلاينز" المختص بتسريب صور ملابس فرق كرة القدم، صورة لقميص يوفنتوس للموسم المقبل، بتصميم غريب ومختلف عن القميص الكلاسيكي المخطط بالأسود والأبيض.

ويبدو أن يوفنتوس أراد تصميمًا "عصريًا"، فقسم القميص نصفين متساويين بالأبيض والأسود، يفصلهما خط رفيع باللون الوردي، وتخلى للمرة الأولى منذ عشرات الأعوام عن قميصه المخطط.

وجاءت ردود الفعل سلبية من جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم "لا لا لا"، بينما علق آخر "عيناي تؤلمانني بالنظر لهذا القميص". فيما علق مشجع آخر "لا يوجد فيه أي ابتكار أو إبداع. نحن يوفنتوس ولسنا غريمسبي.

وسيتوجب على الجماهير الانتظار حتى الإعلان الرسمي للنادي عن قميصه الجديد الذي تصممه شركة "أديداس" الألمانية، الذي سيكون غالبًا في الأشهر المقبلة.

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