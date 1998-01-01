نتنياهو يقدم لرؤساء مستوطنات الجولان نسخة من قرار ترامب بشأن الجولان

القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء امس الاربعاء، رؤساء المستوطنات الاسرائيلية المقامة في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقدم لهم نسخة من مرسوم ترامب الاعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان.

وكان الرئيس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع يوم الاثنين/ 25 آذار في البيت الأبيض، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري الذي احتلته اسرائيل عام 1967، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" في العاصمة الأميركية وبحضور وزير خارجيته مايك بومبيو، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس ومستشاره الأول على "صفقة القرن" جاريد كوشنر ، وسفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض.