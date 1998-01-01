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بسبب الجولان..علي الديك ينفعل وينسحب من برنامج على قناة MTV

الخميس 28 مارس 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الجولان..علي الديك ينفعل وينسحب من برنامج على قناة MTV


بيروت /سما/

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان تعليقا على موقف الفنان السوري الشعبي علي الديك  خلال أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة في لبنان.
و خلال حلقة برنامج “​منا وجر​” والتي عرضت مساء الثلاثاء، عبر قناة MTV،  وكان الضيف الفنان السوري ​علي الديك​، تطرق مقدم البرنامج الإعلامي ​بيار رباط​ مع ضيفه لموضوع إعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، فأكد الديك أن الجولان هي أرض سورية ولا يمكن أن نقبل بهذا الأمر، وأثناء حديث الفنان الديك عن الجولان قاطعه مقدم البرامج الساخرة  اللبناني  ​سلام الزعتري​، والذي كان ضيفا كذلك على البرنامج بالقول ”  إن النظام السوري باع الجولان لإسرائيل”، ما أدى إلى انفعال علي الديك بشكل حاد واوقف الحوار وهم بمغادرة البرنامج ، رافضا تمنيات مقدم البرنامج بالبقاء .
وقال الديك بانفعال” للزعتري” ما دخلك انت ببلدي و كلامك غير مقبول وشكرا على الاستضافة ، لكن مع إصرار مقدم البرنامج” بيار رباط” على بقاء الديك فإن الضيف الآخر سلام الزعتري هو من غادر البرنامج . وصفق الحضور من جمهور البرنامج لعلي الديك الذي قال بعد انسحاب الزعتري من الاستديو ” الله يحفظ لبنان وهذا البلد هو بلدي الثاني ، ولكن الجولان هي سورية وستعود إلى سوريا ونحن لا نبيع أرضنا، وحيا الفنان علي الديك من على شاشة  mtv  الرئيس السوري بشار الأسد .
واحتل فيديو علي الديك مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ، وعبر نشطاء سوريون عن تقديرهم لموقف الفنان السوري الذي  انتفض لاهانة بلاده .

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