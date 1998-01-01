استطلاع : حزب" أزرق أبيض" لا يزال في المقدمة وأربعة أحزاب تتأرجح حول نسبة الحسم

القدس المحتلة/سما/

اظهر استطلاع اجرته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أربعة أحزاب - كلنا، جسر وإسرائيل بيتنا وهوية – تتأرجح حول نسبة الحسم مع أربعة مقاعد فيما لا يتوقع الاستطلاع اجتياز القائمة العربية الموحدة – التجمع، لنسبة الحسم.

ووفقا للاستطلاع، يحصل حزب أزرق أبيض على 30 مقعدا، بتراجع عن الاستطلاع السابق (31)، فيما يتراجع الليكود أيضا إلى 28 مقعدا، مقابل 28.5 في الاستطلاع السابق. ويحصل حزب العمل على 10 مقاعد (9 في الاستطلاع السابق)، والجبهة – العربية للتغيير على 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7، وشاس 6، وتحالف اليمين 5، وميرتس 5، واليمين الجديد 5ن وإسرائيل بيتنا وجسر وهوية وكلنا، مع أربعة مقاعد لكل منها.

وقد أجري الاستطلاع في 26 مارس وضم عينة من 504 مواطنين يمثلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل. والخطأ الأقصى لأخذ العينات: 4.4٪.

وفي الرد على سؤال حول الشخص الأكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء، أجاب 45٪ أن بنيامين نتنياهو هو الملائم، مقابل 33٪ اعتقدوا أن بيني غانتس هو الملائم لهذا المنصب. وقال 22٪ إنهم لا يعرفون أيهما الملائم للمنصب.