"اونروا" تفتتح مركزا صحيا في دورا

الخليل /سما/

افتتح امس الاربعاء، مركز صحي دورا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا، بتمويل من صندوق التنميه السعودي، بما قيمته حوالي ٢،٥ مليون دولار.

وسيقدم المركز الخدمات الى حوالي ٣٦ الف لاجيء في منطقة دورا .

وشارك في حفل افتتاح المركز مفوض عام "الاونروا" بيير كرينبول وعددا من مسؤولي الوكالة، ورئيس بلدية دورا احمد سلهوب وحشد من المدعوين.

بدوره، قال منير منه، مدير دائرة البنى التحتيه وتحسين المخيمات في الوكالة "نفتتح اليوم مركزا صحيا حديثا ومميزا، ليغطي كل الخدمات التي تقدمها الوكالة اللاجئين في المنطقة، وهو واحد من عدة مراكز مماثلة تبنيها الوكاله بتمويل سعودي لخدمة اللاجئين في الضفه وغزه والاردن".