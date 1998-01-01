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قناة عبرية تكشف: الوفد الامني المصري حمل مطالب اسرائيلية لحماس بغزة ابرزها..

الخميس 28 مارس 2019 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: الوفد الامني المصري حمل مطالب اسرائيلية لحماس بغزة ابرزها..


غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، عن مطلب إسرائيلي يحمله الوفد الأمني المصري الذي وصل قطاع غزة، لقيادة حركة حماس بغزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن "المطلب الإسرائيلي يتضمن إعلانًا من حماس لإنهاء الإرباك الليلي عند السياج ووقف إطلاق البالونات بأنواعها، ووقف المسيرات وإلغاء مسيرات الجمعة".

وأضافت: أنه "في المقابل، ستقوم مصر بالتوسط بين الطرفين لترتيب طويل الأجل، وكخطوة أولى ستخفف "إسرائيل" بعض القيود عن قطاع غزة".

وكان الوفد الامني المصري قد وصل قطاع غزة، أمس الاربعاء عائدا من تل ابيب للقاء الفصائل واجراءات المشاورات المتعلقة بالتهدئة.

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