طالت 13 مواطنا.. حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة فيما تم دهم بلدتي عزون وخربة الاشقر في قلقيلية.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نعيم إسماعيل أبو تركي من منزله في خربة قلقس جنوب الخليل، والشاب مهاب عجارمة (21 عاماً) من منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

فيما داهمت منزلاً وفتشته في مدينة حلحول شمال الخليل.واعتقلت الفتى أحمد صبحي الصوص (17 عاما)، من مخيم الفوار الليلة الفائتة فيما تم اغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول للمخيم أو الخروج منه.

واستهدف شبّان قوة راجلة من جيش الاحتلال بزجاجاتٍ حارقةٍ في بلدة عزون شرق قلقيلية فيما داهم جنود الاحتلال منزلاً في قرية عزبة الأشقر جنوب قلقيلية.

كما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس، في ساعات الفجر.