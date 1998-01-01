ابرز عناوين الصحف العبرية ليوم الخميس

غزة / سما /

تصدر خبر القصف الإسرائيلي على مدينة حلب السورية عناوين الصحف العبرية صباح اليوم الخميس.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

أنباء من سوريا، الطيران الإسرائيلي قصف مخازن أسلحة إيرانية في سوريا.

نشر مئات القناصة، الجيش الإسرائيلي يستعد للمظاهرات الكبيرة على حدود غزة.

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق لم يعلم بموافقة نتنياهو على بيع غواصات ألمانية لمصر.

دراما في البحر الأبيض المتوسط، مهاجرون خطفوا سفينة إلى أوروبا.

صحيفة هآرتس:

وكالة الأنباء السورية، الطيران الإسرائيلي قصف في حلب، وقسم من الصواريخ أسقطت.

سوريا في الأمم المتحدة، الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية غ=على الجولان لم يترك غير القوة لاستعادة هضبة الجولان.

وزير الخارجية الأمريكي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان تساعد في حل الصراع مع الفلسطينيين.

الوفد المصري التقى قيادة حماس في غزة، وطلب ضبط المظاهرات نهاية الأسبوع.

صحيفة معاريف :

وكالة الأنباء السورية، الطيران الإسرائيلي قصف مخازن أسلحة في حلب، وأنباء عن قتلى.

في تحالف “أزرق أبيض” ، التسريبات نتيجة وجود أجهزة تصنت.

بعد وقف إطلاق النار، أجسام متفجرة على الجدار، والوفد المصري في القاهرة.

إيلي يشاي سيدعم حزب يهدوت هتواره في الانتخابات القادمة.

مراقب الدولة، علاقة غير سليمة بين الشرطة الإسرائيلية وشركة بني جنتس.

صحيفة إسرائيل هيوم:

وكالة الأنباء السورية، قصف إسرائيلي واسع في حلب ومحيطها.

دول الاتحاد الأوروبي صوتت ضد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

جهود مصرية مكثفة لمنع تدهور الأوضاع أمام حركة حماس.

مهاجرون أفارقة خطفوا سفينة إلى إيطاليا.

موقع واللا نيوز:

أنباء من سوريا عن قصف إسرائيلي لمخازن أسلحة إيرانية في مطار حلب.

بالتزامن مع الجهود المصرية، حركة حماس تستعد لمسيرة المليون.

قبل 12 يوماً من الانتخابات، التقارب في عدد المقاعد بين الليكود وتحالف “أزرق أبيض”.

رئيس الموساد الإسرائيلي في حينه لم يُعلم بصفقة الغواصات لمصر.

القناة 13 الإسرائيلية:

أنباء من سوريا، قصف إسرائيلي على مدينة حلب، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

بناءً على طلب سوريا، نقاش في مجلس الأمن الدولي حول الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

لقاء متوتر بين سفراء أوروبيون وإدارة ترمب حول الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

شريط فيديو لاقتحام وحدات مصلحة السجون الإسرائيلية لزنازين الأسرى فيسجن النقب.

ليبرمان: نتنياهو أفشل خطة لي لضربة قوية ضد حركة حماس.

مراقب الدولة، الجبهة الداخلية غير جاهزة لحرب شاملة.

هيئة البث الإسرائيلية “كان 11”

سوريا، أفشلنا قصف إسرائيلي على مدينة حلب.

رئيس الموساد السابق، لم أعلم ببغ الغواصات الألمانية لمصر.

مجلس الأمن الدولي يناقش الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

رسالة “إسرائيل” لحماس عبر الوفد المصري، أبعدوا المتظاهرين عن الجدار.

القناة 12 الإسرائيلية:

سوريا، مخزن أسلحة إيراني قصف في مدينة حلب.

الساعات الحاسمة، تصعيد أم تهدئة في قطاع غزة.

جنتس، نتنياهو لم يردع حتى الكبنيت.

إبلي يشاي ينسحب من الانتخابات الإسرائيلية.

تقديرات تحالف “أزرق أبيض :” يتصنتون علينا”.