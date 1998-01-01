حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

غزة / سما /

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة ظهراً، وليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة.