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قرار بمنع العمال الفلسطينيين من دخول مستوطنات سلفيت

الأربعاء 27 مارس 2019 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بمنع العمال الفلسطينيين من دخول مستوطنات سلفيت


سلفيت /سما/

قرر ما يسمى بـ"رؤساء المستوطنات" في سلفيت منع العمال الفلسطينيين من بلدة بروقين من دخول المستوطنات المقاومة على أراضي المواطنين في سلفيت.

جاء القرار ردا على اطلاق بلدية بوقين غرب سلفيت اسم الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية مستوطنة ارئيل على أحد شوارع البلدة.

وقال عمال من بلدة بروقين ، إنه "تم نشر اعلان بمنعهم من دخول المستوطنات حول سلفيت كعقاب جماعي ردا على تسمية احد شوارع بروقين باسم الشهيد أبو ليلى".

وأضاف العمال "تم ابلاغ بعض زملائهم من قبل حراس مستوطنتي بركان الصناعية وعلي زهاف بانه سيتم منهم من الدخول خلال الايام المقبلة".

بدوره، قال عيسى صوف الناشط في المقاومة الشعبية ، إنه "منذ يومين أعلن رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان منع عمال بلدة بروقين من العمل في المستوطنات القريبة، انتقاما لتخليد اسم الشهيد عمر ابو ليلى وإطلاقه على أحد شوارع البلده".

وأضاف: ان هذا يمثل عقابا جماعيا وانتقاميا من الشعب الفلسطيني تماما كإغلاق مداخل قرى سلفيت لسبعة ايام متواصلة، وما تبعها من اقتحامات ليلية للمنازل ، وترويع المواطنين في المنطقة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

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