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التعليم بغزة تقرر تعليق الدراسة يوم الارض

الأربعاء 27 مارس 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تقرر تعليق الدراسة يوم الارض


غزة / سما /

 قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاربعاء،  تعليق الدراسة في كافة مدارس قطاع غزة يوم السبت المقبل والذي يوافق ذكرى يوم الارض.

وقالت الوزارة في بيانها،  انه تقرر تعليق الدوام يوم الارض استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ومن أجل إتاحة الفرصة للمشاركة في الفعاليات السلمية الخاصة ب "مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار".

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت الى اضراب شامل يوم السبت المقبل ودعت الجماهير الفلسطينية الى مشاركة واسعة وفاعلة في فعاليات مليونية العودة في ذكرى يوم الارض والتي من المقرر ان تبدأ فعالياتها الساعة الواحدة ظهر السبت المقبل.

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