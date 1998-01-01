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فريدمان: إسرائيل بحاجة للسيطرة الأمنية على الضفة

الأربعاء 27 مارس 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان: إسرائيل بحاجة للسيطرة الأمنية على الضفة


واشنطن /سما/

 عمد ديفيد فريدمان السفير الاميركي في اسرائيل، خلال  خطابه أمام مؤتمر "إيباك"، استخدام مصطلح بـ "يهودا والسامرة" وهو المسمى الذي يطلقه المستوطنون الاسرائيليون الضفة الغربية المحتلة.

 وقال بأنه يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية وبوجود أمني دائم على خط نهر الأردن، فيما اعتبر إعلانا ضمنيا بموافقة الولايات المتحدة على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الأقل.

وأوضح موقفه بالقول "إن لإدارة" تتفهم المخاطر الوجودية على إسرائيل في حال سيطر الإرهابيون على /يهودا والسامرة/ كما حدث مثل غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".

ويندرج هذا في اطار توجهات باتت صريحة لدى ادارة ترامب التي كانت اعترفت يوم امس الاول بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك بعد ان اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقلت سفارتها لها.

وفي سياق متصل، أعلن فرنسوا ديلاتر، سفير فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء (27 آذار 2019)، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري المحتل بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وقال السفير الفرنسي الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر ، في تصريح صحفي أدلى به في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "لقد اقترحنا منذ وقت قصير على شركائنا في مجلس الأمن، رداً على طلب البعثة الدائمة لسوريا عقد اجتماع استثنائي حول مرتفعات الجولان، تحويل مشاوراتنا المغلقة حول مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (بين سوريا وإسرائيل) إلى جلسة علنية خاصة بالشرق الأوسط ستشمل بحث موضوع الجولان".

وبحسب ديلاتر ستعقد الجلسة في الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء.

وكانت سوريا قد دعت الأربعاء مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للنظر في قضية الجولان على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بأن المرتفعات السورية جزء من أراضي إسرائيل.

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