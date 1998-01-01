الكهرباء بغزة: لم نتحدث عن تغيير في جدول الكهرباء وما يتم تداوله غير صحيح

غزة / سما /

نفت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء اليوم الاربعاء، ما تم تناقله حول تغيير جدول الكهرباء الى 6 وصل مقابل 12 قطع.

وأكد محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة، أننا لم نتحدث عن تغيير في جدول التوزيع، وما يتم تداوله على لسان الشركة غير صحيح ومحض افتراء.

قال ثابت :"بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة تقطعت الأسلاك في مناطق محددة، وتوقف المولد الثالث، وحدث عجز في شركة الكهرباء".

وأضاف: أن إعادة تشغيل المولد الثالث مرهون بفتح معبر كرم أبو سالم لتزويدنا بكميات وقود كافية لتشغيل المولد الثالث.

وأوضح أن شركة الكهرباء تعمل حالياً بمولدين فقط بجدول 8ساعات تقريباً، في حدود الــ 6 ساعات وليس مطبق على جدول الـ 6 ساعات، بسبب توقف المولد وانقطاع بعض الخطوط الإسرائيلية.

ونوه ثابت إلى أن جدول توزيع الكهرباء غير واضح بسبب الإرباك خلال العدوان الأخير على غزة يوم الاثنين، مبيّناً في السابق كانت قدرة التي نأخذها 85 ميجا وات، وحالياً أصبحنا نأخذ 55ميجا وات، ما أدى إلى العجز في كمية الكهرباء.

وأكد أن غداً الخميس سيقوم الجانب الإسرائيلي بفصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة من الساعة الثامنة صباحاً للساعة الرابعة عصراً، لأعمال صيانة طارئة وقدرة هذا الخط 12 ميجا وات".

وبين ثابت أن ليلة العدوان في محافظة الشمال فصلت جميع الخطوط منها: خط البحر وجباليا، وبيت لاهيا، وبالتالي جميعها خطوط أساسية مغذية لمحافظة الشمال من الجانب الاسرائيلي توقفت لعدة ساعات وتم إصلاحها".

وأشار ثابت إلى أن نسبة العجز تسجل من ساعتين لـ 3 ساعات في بعض المحافظات، مؤكداً على أننا في الوقت الحالي نعمل على خطة 8 ساعات وحتى اللحظة لا يوجد جدول واضح خلال اليومين الحاليين.

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