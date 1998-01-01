يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

القدس المحتلة / سما /

تساءلت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، مساء اليوم الاربعاء، عن الاسباب التي جعلت توقيت شن عملية عسكرية في غزة غير مناسب لإسرائيل الآن.

ورجحت الصحيفة العبرية، الاسباب الى أن اسرائيل تستعد للانتخابات التي ستعقد في التاسع من نيسان/ابريل القادم، اضافة الى أن اسرائيل لم تنتهي بعد من الجدار التحت أرضي لاعتراض الأنفاق الهجومية.

وأضافت: أن العملية العسكرية في غزة ستؤدي إلى إلغاء مسابقة الأغنية الأوروبية في "إسرائيل"، موضحة أن اسرائيل قادمة على موسم العطلات ودخول الربيع.

وتابعت: أن الظروف الجوية في غزة ليست مثالية للحرب، علاوة على ذلك ستفقد العملية العسكرية عنصر المفاجأة، مشيرة الى أن هناك أسباب أخرى لا يمكن مشاركتها هنا

