بالصور.. تشييع جثمان الشهيد المسعف ساجد مزهر في بيت لحم

بيت لحم /سما/

شيعت جماهير غفيرة من محافظة بيت لحم، عصر اليوم الاربعاء، الشهيد المسعف في الإغاثة الطبية ساجد مزهر "17" عام الى مثواه الاخير.

وشارك بالتشييع الاف المواطنين من كافة انحاء محافظة بيت لحم وسط هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا إلى منزل والده حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الاخيرة.

بعدها انطلق الموكب إلى مدرسة ذكور الدهيشة حيث أقيمت عليه صلاة الجنازة، وبعدها وري الثرى.

وكان الشهيد مزهر اصيب بطلق ناري بالبطن اثناء تقديم الاسعاف الاولي للمصابين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب اندلاع مواجهات اثناء تواجد جيش الاحتلال لتنفيذ حملة اعتقالات، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق من صباح اليوم.