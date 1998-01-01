بالصور.. الاحتلال يوزع منشورات تحرض المواطنين على طلبة "بيرزيت"

رام الله / سما /

وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشورات تحريضية على السائقين المارين بمركباتهم عن حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة تتهم فيها طلبة جامعة بيرزيت بإغلاق طريق محافظة رام الله والبيرة.

وجاء في المنشور: "طلاب من جامعة بيرزيت يغلقون مداخل رام الله، وبذلك يضرون بالحياة الاقتصادية اليومية فيها، أعمال الشغب تضر بالنظام العام وباقتصاد رام الله ".

ويأتي توزيع هذا المنشور على المارة من قبل جيش الاحتلال، بالتزامن مع اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، عقب تظاهرة دعا لها طلبة جامعة بيرزيت باتجاه حاجز بيت إيل تنديدا باعتقال طلبة من الجامعة والتي كان آخرها يوم أمس، باختطاف قوات من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال 3 من طلبة الجامعة بعد اقتحام الحرم الجامعي .