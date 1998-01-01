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زكي: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه الأزمة المالية للسلطة

الأربعاء 27 مارس 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
زكي: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه الأزمة المالية للسلطة


تونس /سما/

أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  اليوم الاربعاء، أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الوطنية، والتي حدثت نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين الذي انطلق اليوم، بالعاصمة التونسية تونس، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد للإعداد للقمة العربية الثلاثين المقررة في تونس.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية، قال زكي إن المجتمع الدولي عليه مسؤوليات كبيرة، وليست الدول العربية وحدها، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت زكي إلى أن هناك إجراءات قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، وهي إجراءات تفاقم من خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأكد ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال في المقام الأول، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في تحمل إسرائيل مسؤوليتها وليس من خلال البحث عن حلول مؤقتة.

كما تطرق لجدول أعمال اجتماع الوزراء، وقال إنه سيتناول قضية الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

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