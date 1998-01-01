  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العفو الدولية تطالب اسقاط التهم عن الناشط عيسى عمرو

الأربعاء 27 مارس 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية تطالب اسقاط التهم عن الناشط عيسى عمرو


رام الله / سما /

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا، اليوم الاربعاء،  يدين السلطة لمحاكمة المدافع عن حقوق الانسان المهندس عيسى اسماعيل عمرو مؤسس لجان الكفاح للمراقبة والتوثيق ومؤسس شباب ضد الاستيطان ، وطالبت السلطة بإسقاط التهم الموجهة له بسبب انتقاداته السليمية.

ومن المتوقع ان يمثل عمرو، صباح غد الخميس أمام المحكمة، حيث وجهت إليه تهمة: تهديد الأمن العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ، وإثارة النعرات الطائفية ، وإطالة اللسان ، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، وإذا أدين ، فإنه سيواجه عقوبة السجن تصل إلى سنتين ، ودفع غرامة مالية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيانها:" قبيل عقد جلسة المحكمة الأولى في 28 مارس/ آذار، إن محاكمة عيسى عمرو، وهو مدافع فلسطيني بارز عن حقوق الإنسان، بسبب نشره تعليقاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه السلطات الفلسطينية، إنما يمثل صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين".

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت. وينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً. فلا ينبغي أن يكون انتقاد أحد المسؤولين جريمة. وإذا سُجن عيسى عمرو فسيُعتبر سجين رأي.

وفي الشهر الماضي، أصدرت فتح بيانًا صحفيًا حثت فيه منظمات المجتمع المدني في الخليل على عدم العمل مع عيسى عمرو أو "شباب ضد الاستيطان"، وحذرت من التعامل معه.

وقال عيسى عمرو إن المستوطنين الإسرائيليين في الخليل زادوا من ترهيبهم وتحريضهم ضده وأفراد من "شباب ضد الاستيطان" بعد بيان "فتح" .

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطة على لسان صالح حجازي :" بالتوقف عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لاضطهاد المنتقدين والنشطاء السلميين ، وينبغي عليها بدلاً من ذلك إصلاح هذا القانون لجعله يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو إلغائه تماماً".

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..

دفع تعزيزات إلى غزة.. أهم قرارات الكابينت

معاريف: نتنياهو مستعد للتخلي عن غزة مقابل تشديد قبضته بالضفة ويعتبر حماس كنز له

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة تقصف أشكول وعسقلان

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تندلع نهاية الأسبوع القادم

هآرتس: وقف إطلاق النار تعثر وحماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة

الصاروخ سقط قرب منزلي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بدفن "قادة حماس"

الأخبار الرئيسية

حماس

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

مسيرات العودة

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

8997c6ff-0c0f-4025-a9fb-5a337339b6d3

صور.. داعيا للمشاركة بمليونية العودة.. هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

قصف منزل بتل ابيب

موقع عبري: الايام المقبلة ستحمل الكثير وحماس تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدا

حماس

صحيفة: حماس وافقت على اتفاق فوري و ابلغت الوسيط المصري بالتالي...