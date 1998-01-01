بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

غزة / سما /

قال يوني بن مناحيم المحلل السياسي في الشأن الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، إن المخابرات المصرية الرسالة الإسرائيلية إلى حماس بأن "مسيرة المليون" المزمع عقدها يوم السبت يمكن أن تشعل مواجهة عسكرية وأن "إسرائيل"سترد بقوة على أي أعمال عنف.

واوضح أن حماس تجاهلت هذه الرسالة وتظهر مستوى عالٍ من الثقة بالنفس خاصة بعد قدرتها على توجيه ضربة صاروخية كبيرة على وسط "إسرائيل".

وأضاف بن مناحيم: من الممكن أن تبدأ "إسرائيل" بتحرك عسكري بالفعل قبل يوم السبت وهو ما سيؤدي إلى تعطيل وتحييد تلك المسيرة بينما يستعد الجيش الإسرائيلي للقيام بذلك ولكن قرار البدء في أيدي الطبقة السياسية.