الحمد الله يستقبل المفوض العام للأونروا وهذا ما بحثاه..

رام الله / سما /

استقبل رامي الحمدلله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، المفوض العام "للأونروا" بيير كرينبول.

وقدم الحمد الله الشكر، لكرينبول على تنسيقه الدائم مع الحكومة، وعمله في التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، سواء في المخيمات في فلسطين أو في دول الشتات.

بدروه، أشاد كرينبول بجهود الحمد الله الكبيرة في دعم "الأونروا" خلال سنوات رئاسته لحكومة التوافق الوطني، ومساهمته في ايجاد حلول للأزمة المالية التي واجهتها "الأونروا" خاصة عقب قرارات إدارة ترمب المجحفة التي استهدفت الوكالة واللاجئين الفلسطينيين.