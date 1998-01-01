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أبو ظريفة: مليونية العودة أكبر رد على اعتداءات ضد غزة

الأربعاء 27 مارس 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ظريفة: مليونية العودة أكبر رد على اعتداءات ضد غزة


غزة / سما /

أكّد طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاربعاء، أن المشاركة الواسعة في المسيرة المليونية يوم السبت المقبل ستكون أكبر رد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وشدّد أبو ظريفة في تصريح صحفي، على أنها ستعكس الالتفاف الشعبي واحتضان مسيرات العودة كفعل كفاحي لكسر الحصار والتصدي لصفقة القرن الأمريكية.

واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة،  أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف للتأثير على المشاركة الجماهيرية في الذكرى السنوية لانطلاق مسيرات العودة يوم السبت المقبل 30 مارس.

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