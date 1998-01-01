  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعا للمشاركة في مليونية السبت

صور ..هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

الأربعاء 27 مارس 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة


غزة / سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء يوم الاربعاء، ان "المقاومة" الفلسطينية قالت كلمتها والاحتلال الاسرائيلي فهم الرسالة" معلنا عن" أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة حركة حماس الذي هو رمز للصمود والتحدي" والذي دمرته طائرات الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين وسط مدينة غزة.

ودعا هنية من على ركام مقر رئاسة الحركة المدمر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة " أوجه نداء لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونيه العودة".

وأكد هنية على أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة و هو رمز للصمود والتحدي وشكر كافة الاطراف التي سعت لايقاف الغطرسة الاسرائيلية على قطاع غزة .

وأكد هنية رفض حركة حماس للقرار الامريكي الغاشم بحق الجولان للمحتل الاسرائيلي "ان هذه القرارات الامريكية لا يمكن ان تمر على الشعوب العربية والاسلامية".

1fb01733-e2b2-4b13-8004-6132fd4bd0cf
66b14315-e62e-4078-adae-ef165d0ff5ee
cfef7b5e-b689-47f7-bfbb-83a9bafbe059
d3536922-7f60-4637-bc05-536fa7ff5918

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..

دفع تعزيزات إلى غزة.. أهم قرارات الكابينت

معاريف: نتنياهو مستعد للتخلي عن غزة مقابل تشديد قبضته بالضفة ويعتبر حماس كنز له

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة تقصف أشكول وعسقلان

حماس تكشف: عن فحوى رسالة بعثتها المقاومة للاحتلال وتؤكد أن العدوان لن يمر دون حساب

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تندلع نهاية الأسبوع القادم

الصاروخ سقط قرب منزلي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بدفن "قادة حماس"

الأخبار الرئيسية

قصف منزل بتل ابيب

موقع عبري: الايام المقبلة ستحمل الكثير وحماس تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدا

حماس

صحيفة: حماس وافقت على اتفاق فوري و ابلغت الوسيط المصري بالتالي...

الشهيد مزهر

استشهاد مسعف و 4 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة

الاحتلال

هآرتس: وقف إطلاق النار تعثر وحماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة

الاحتلال

"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..