صور ..هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

غزة / سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء يوم الاربعاء، ان "المقاومة" الفلسطينية قالت كلمتها والاحتلال الاسرائيلي فهم الرسالة" معلنا عن" أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة حركة حماس الذي هو رمز للصمود والتحدي" والذي دمرته طائرات الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين وسط مدينة غزة.

ودعا هنية من على ركام مقر رئاسة الحركة المدمر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة " أوجه نداء لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونيه العودة".

وأكد هنية على أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة و هو رمز للصمود والتحدي وشكر كافة الاطراف التي سعت لايقاف الغطرسة الاسرائيلية على قطاع غزة .

وأكد هنية رفض حركة حماس للقرار الامريكي الغاشم بحق الجولان للمحتل الاسرائيلي "ان هذه القرارات الامريكية لا يمكن ان تمر على الشعوب العربية والاسلامية".