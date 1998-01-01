اصابة 8 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

رام الله /سما/



أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، بينهم مصور وكالة "وفا" بهاء نصر، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية نصرة للأسرى انطلقت من أمام جامعة بيرزيت، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت لها الحركة الطلابية في الجامعة، نصرة للأسرى الذين يتعرضون لهجمة وحشية من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، واحتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة واعتقال ثلاثة من طلبتها، ما أدى إلى إصابة 8 شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بينهم مصور وكالة "وفا" بهاء نصر، حيث أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه الطواقم الصحفية والطبية المتواجدة في المكان.



وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار في محاولة لاعتقال الشبان.

وكانت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الطلبة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى.