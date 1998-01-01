حماس: خارطة المواجهة تؤكد أن المقاومة هي الخيار لدحر الاحتلال

غزة / سما/

قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الاربعاء، إن خارطة المواجهة التي يخوضها أبناء شعبنا هذه الأيام مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وداخل الأسر، تؤكد على أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لدحر الاحتلال.

وأضاف بيان للحركة تعقيبًا على استشهاد ساجد مزهر: "إننا على ثقة أن المقاومة في الضفة ستواصل دربها في التصدي للاحتلال بكافة الأشكال".

وتابع البيان: "نزفّ اليوم شهيدّا جديدًا لفلسطين هو الشهيد "ساجد مزهر" الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية التي شهدها مخيم الدهيشة ونُحييّ مخيم الدهيشة الباسل على مواصلته درب المقاومة والشهداء، وسيظل الدهيشة قلعة من قلاع المقاومة التي ترفض الانكسار على مدار السنوات".