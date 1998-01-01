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دعوة لإضراب شامل السبت بغزة تجهيزا لـ"ميلونية العودة"

الأربعاء 27 مارس 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة لإضراب شامل السبت بغزة تجهيزا لـ"ميلونية العودة"


غزة / سما /

 دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأربعاء، إلى إضراب شامل يوم السبت المقبل، للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة التي ستبدأ الساعة الواحدة ظهرًا في كافة مناطق قطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيان على أهمية مشاركة كل الفلسطينيين بالضفة والقدس والشتات والـ48 لإحياء يوم الأرض الخالد.

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة الفعاليات والمسيرات، لقطع الطريق على مخططات الاحتلال التي قالت إنه "يريد إراقة دماء المتظاهرين لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات الكنيست الصهيونية المقبلة".

ودعت المواطنين للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة ليعلم العالم كله إصرار الشعب على ممارسة حقه في الحياة رغم الحصار والعدوان.

ودعت المشاركين "لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة العدو المجرمين وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة والمحددة من قبل الهيئة ولجانها في مخيمات العودة، والتعاون مع لجان النظام المنتشرة في أرجاء المخيمات الخمسة مع خالص تمنياتنا بالسلامة لأبناء شعبنا".

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