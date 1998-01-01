وقفة تضامنية مع الأسرى في أريحا

اريحا / سما /

طالبت قوى وفعاليات محافظة اريحا، وذوو الاسرى، اليوم الأربعاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى، على أن قضية أسرى الحرية في سلم أوليات واهتمام الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية.

وأضاف أن ما تتعرض له الحركة الأسيرة من قمع وتنكيل وعزل يؤكد عنصرية حكومة الاحتلال. وقال: "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يقول للسجان الإسرائيلي كفى، وان يلجمه عن كل تلك المخالفات المتعلقة بحقوق كفلها القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بمعاملة الاسرى وفق اتفاقية جنيف.

وقال محمد أبو حديد في كلمة نيابة عن هيئة شؤون الاسرى، ونادي الاسير، عن ما قامت به سلطات الاحتلال في سجن النقب، هو في الحقيقة استمرار لنهج قمعي متصاعد.

وأضاف: المطلوب زيادة الالتفاف والتضامن والتحرك في المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، لنصرة الحركة الاسيرة ومساندتها.

وأكد أمين سر حركة فتح اقليم اريحا والاغوار نائل ابو العسل، أن الاسرى يسطرون يوما بعد يوم معارك ودروسا في الصمود والنضال وكسر سياسات الاحتلال الفاشلة في تركيع او ثني مسيرة الشعب الفلسطيني وتوقه نحو الاستقلال والحرية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد أبو العسل الوقوف خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وثباتها على الثوابت الفلسطينية في وجه الضغوط والتهديدات المالية والجسدية.

والقيت عدة كلمات باسم مؤسسات وشخصيات وطنية واعتبارية بالمحافظة، اكدت على التضامن مع الاسرى والرفض القاطع لكل ممارسات الاحتلال وعدوانه الغاشم على اهلنا في قطاع غزة.

وشارك في الوقفة التضامنية، مسؤول ملف المساعدات الانسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس، وعدد من قادة الاجهزة الامنية والمؤسسات المدنية واعضاء المجلس التنفيذي وممثلو التنظيمات والقوى السياسية بالمحافظة.