تشكيلة نظارات جديدة لربيع وصيف 2019 من Cartier

وكالات / سما /

تعد النظارات من القطع الهامة التي تضفي على الأشخاص أناقة وإطلالة جذابة ومشرقة لمرتديها، ومع ربيع 2019تطلق العديد من الماركات العالمية نظارات جديدة بأساليب متنوعة لتنافس في عالم الموضة.

نظارات 2019

وفي هذا السياق، كشفت كارتييه Cartier النقاب عن تشكيلة جديدة من النظارات العصرية لموسم ربيع وصيف 2019، تطفي مزيدا من الأناقة على الأشخاص وتمنحهم طلة مشرقة كل يوم.

تشكيلة نظارات كارتييه Cartier الجديد جاءت بتصميم فريد، مستوحاة من السمات الرمزية التي تشتهر بها الدار في عالمي المجوهرات والساعات.

نظارات كارتييه Cartier

نظارات كارتييه Cartier الجديدة جاءت لتؤكد استمرار تطور الدار على صعيد ما تقدمه من أشكال وزخارف ثمينة ذات طابع عصري وأنيق

تجدر الإشاري إلى أن دار Cartier تشتهر بالعديد من أشكال الساعات الأيقونية المزودة بلمسات هندسية، ويتميز بتشطيباتها النهائية الأنيقة سواء الذهبية أو البلاتين.