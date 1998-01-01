إشارة جديدة على بقاء نيمار ومبابي في سان جيرمان

وكالات / سما /

أطلق باريس سان جيرمان نوعاً جديداً من الرسائل إلى ريال مدريد للتأكيد على بقاء الثنائي الهجومي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في فرنسا خلال الموسم القادم.

ونشر نادي باريس سان جيرمان إعلاناً جديداً للموسم القادم يظهر به نيمار ومبابي ، وهي إشارة جديدة على إنهما سيواصلان ارتداء قميص النادي الباريسي والتأكيد على عدم مغادرتهما.

ويمكن تفسير ذلك عند التحقق من المنشور المخصص للموسم القادم 2019-2020 ، حيث يظهر اللاعب الفرنسي والبرازيلي في إعلان بيع التذاكر إلى جانب الإيطالي ماركو فيراتي.

ويبدو أن النادي الفرنسي مستعد لمواجهة ريال مدريد بعدم بيع أي من لاعبيه ، وعلى الأخص كيليان مبابي الذي أبدى فلورنتينو بيريز استعداده لتقديم 280 مليون يورو للتوقيع معه.

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أكد قبل أيام بقاء جميع نجومه بما في ذلك نيمار وكيليان مبابي في الموسم القادم وقال : “ليس مئة بالمئة ، بل بنسبة 2000 بالمئة سيبقون في باريس”.