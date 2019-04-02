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جدول مباريات دور الـ16 من كأس غزة

الأربعاء 27 مارس 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات دور الـ16 من كأس غزة


غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات دور الـ32 كأس قطاع غزة "المرحوم محمد المزين".

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ32 كأس قطاع غزة "المرحوم محمد المزين", علما أن المباريات ستنطلق الساعة 4 عصرا بالتوقيت الصيفي الجديد.

أولا- مباريات الاثنين 2-4-2019:

1- الشجاعية - القادسية على ملعب الدرة.

2- شباب رفح - بيت لاهيا على ملعب اليرموك.

3- الصداقة - جماعي رفح على ملعب خانيونس البلدي.

4- شباب جباليا - الأهلي على ملعب بيت حانون البلدي.

ثانيا- مباريات الثلاثاء 3-4-2019:

1- خدمات رفح - خدمات خانيونس على ملعب اليرموك.

2- بيت حانون الأهلي - غزة الرياضي على ملعب خانيونس البلدي.

3- الشاطئ - العطاء على ملعب الدرة.

4- شباب خانيونس - الأقصى على ملعب فلسطين.

#جدول #كأس غزة

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