الحمد الله يستقبل مدراء عمليات المؤسسة الأمنية

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مدراء العمليات في المؤسسة الأمنية، حيث اطلع على آخر التطورات الأمنية في المحافظات، والجهود المبذولة للحفاظ على حالة الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وشدد مدراء العمليات على استدامة العمل الأمني في كافة المحافظات، مقدمين الشكر للحمد الله باسم أبناء المؤسسة الأمنية على جهوده المميزة خلال سنوات توليه رئاسة حكومة التوافق الوطني ووزارة الداخلية في دعم قوى الأمن وعملهم في توفير الأمن وحفظ النظام، متمنين له التوفيق في حياته المهنية والشخصية