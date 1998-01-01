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حلمي بكر يقترح طريقة لتأديب شيرين.. وهذا ما قاله لزوجها

الأربعاء 27 مارس 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلمي بكر يقترح طريقة لتأديب شيرين.. وهذا ما قاله لزوجها


وكالات / سما /

وجه الموسيقار حلمى بكر، رسالة إلى المطرب حسام حبيب، زوج المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مطالبا إياه بضرورة الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات لأنها تدين زوجته.

وأشار إلى أنه يرى أن عقوبة الوقف المؤقت مناسبة ولا داعي لذبحها بقرارات أخرى.

وأضاف بكر، أن الوقف المؤقت لشيرين عبد الوهاب عن الغناء يعد تأديباً لها حتى تنتبه إلى تصريحاتها على المسرح وتكتفي بالغناء فقط.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء لحين التحقيق معها بعد تصريحاتها الأخيرة في حفلها بالبحرين، والتي قالت فيها اللي بيتكلم في مصر بيسجنوه، وهو ما دعا زوجها حسام حبيب لأن يخرج بتصريحات ضد النقابة، ويؤكد أن زوجته ليست مجرمة لكي تعامل بهذا الشكل.

#حلمي بكر

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