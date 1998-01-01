أسماء أسرى "النقب" المصابين خلال القمع

رام الله / سما /

نشر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاربعاء، أسماء الأسرى الذين أُصيبوا في معتقل "النقب الصحراوي"، ونقلوا إلى المستشفى وأُعيدوا لاحقاً إلى المعتقل، وهم: الأسير سلام القطاوي من رام الله، وسلمان مسالمة من الخليل، ونوفل عداوين من بيت لحم، ومحمود عمارنة من جنين، بالإضافة إلى إبراهيم بيادسة من الأراضي المحتلة عام 1948 وهو أحد الأسرى القدامى، علاوة على عبد الكريم أبو زر من نابلس، وعناد البرغوثي من رام الله وجهاد الزغل من القدس.

وقال نادي الأسير، إن كافة الأسرى المصابين تم إعادتهم إلى معتقل "النقب"، عدا الأسيرين إسلام وشاحي من جنين، وعدي أبو سالم من بيت لحم، حيث تدعي إدارة السجن أنه جرى نقلهما من المستشفى إلى التحقيق دون الكشف عن تفاصيل وضعهما الصحي والإصابة التي تعرضا لها.

وأشار إلى أنه من ضمن الأسرى الذين جرى الاعتداء عليهم في اليوم التالي للمواجهة، كان الأسير أنس عواد حيث ادعت الإدارة أنه حاول الاعتداء على أحد السجانين أثناء عملية تفتيش الأسرى في قسم (21)، علماً أن الأسير عواد كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم أمس بعد قضاء فترة اعتقاله الإداري.

ونفذت إدارة سجن "النقب" في اليوم ذاته تفتيشات واقتحامات طالت عدداً من الأقسام، واستمرت لساعات عاثت خلالها خراباً داخل غرف الأسرى.

وأوضح نادي الأسير أن أسرى قسم (4) الذين نُقلوا إلى قسم (3) وعددهم قرابة (90) أسيراً عزلتهم إدارة المعتقل في القسم، حيث جرّدتهم من كافة المقتنيات وسحبت الفرشات والأغطية منهم، إضافة إلى تقيديهم "بالأبراش" (أسرة النوم)، علماً أن جزءا من الأسرى هم من المرضى وكبار السن.

يُشار إلى أن إدارة السجن أدخلت مساء أمس فقط الأغطية والفرشات إلى القسم بعد ضغوط من رفاقهم الأسرى في الأقسام الأخرى.