الرجل الأكثر حظا في العالم.. "فوز مزدوج" بـ 33 مليون دولار

وكالات / سما /

تلقى رجل رجل أسترالي، وصف بأنه الأقوى حظا في العالم، أخبارا مذهلة في يانصيب Oz Lotto بعد 30 عاما من شراء البطاقات، بعدما اشترى من منفذين مختلفين بطاقتين فازتا بالجائزة الأولى.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد حصل الرجل على أكثر من 46 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بعد فوزه في اليانصيب مرتين في نفس السحب.

وتقول الصحيفة إن الرجل، وهو من مدينة ملبورن، نسي أنه اشترى بطاقتين للمشاركة في هذا السحب الذي أجري الثلاثاء.

وبمجرد ما انتبه إلى أنه الفائز المحظوظ قال للقائمين على اليانصيب: "أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع أن أصدق ذلك".

ويخطط الفائز المحظوظ الآن إلى أن يشارك أرباحه مع العائلة، لكن لا يزال يفكر فيما ينفقها. يقول: "قد أفكر في التقاعد. أو ربما أشتري منزلا جديدا أو أقضي عطلة".

ونقلت الغارديان عن المتحدثة باسم جائزة يانصيب Oz Lotto، برونوين سبنس، قولها: "عندما وصلنا إلى رجل ملبورن لإعلامه بأنه فاز بهذه الجائزة الضخمة، كان غافلاً تمامًا عن حقيقة أنه لم يفز مرة واحدة، بل مرتين".

وأشارت إلى أن رجل ملبورن "اعتقد أنه اشترى تذكرتين لسحبي يانصيب مختلفين".