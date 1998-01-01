بطريقة بشعة.. كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة

وكالات / سما /

لقيت فتاة، تبلغ من العمر 33 عاما، مصرعها بطريقة بشعة على يد كلبيها، في مدينة إيرفينغ بولاية تكساس الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكر المصدر أن جوهانا فيلافان كانت مع كلبيها، وهما من فصيلة بيتبول، في عيادة "أوكونور" البيطرية، أول أمس السبت، مضيفا أن الكلبين هاجما مربيتهما بشكل مفاجئ.

وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث على وجه السرعة، لكنهما وجدا الكلبين يمزقان جسد فيلافان بشكل بشع وسط بركة دماء.

وقالت "ميرور" إن الشرطة كانت مضطرة لإطلاق النار على الكلبين، اللذين كانا في حالة هيجان" من أجل الوصول إلى السيدة.

ونقلت الضحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات البليغة التي لحقت بها.

وقالت جارة فيلافان إن الكلبين معروفان بسلوكهما العنيف، مضيفة أنها سبق وأن عانت من هجوم على منزلها بواسطة الكلبين.

وبدأت السلطات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة ما الذي تسبب في هجوم الكلبين على فيلافان.

وتعرف الكلاب من فصيلة "بيتبول" بعنفها وخطورتها على الناس، كما أن بعض الدول تمنع وتحظر تربيتها في المنازل.

وقالت جارة فيلافان إن الكلبين معروفان بسلوكهما العنيف، مضيفة أنها سبق وأن عانت من هجوم على منزلها بواسطة الكلبين.

وبدأت السلطات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة ما الذي تسبب في هجوم الكلبين على فيلافان.

وتعرف الكلاب من فصيلة "بيتبول" بعنفها وخطورتها على الناس، كما أن بعض الدول تمنع وتحظر تربيتها في المنازل.