عاصفة انتقادات على قصي خولي بسبب العلم الأمريكي

وكالات / سما /

أثار الفنان السوري الشهير قصي خولي الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رمز تعبيري لعلم وضعه تحت اسمه في حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثيرون قصي خولي بسبب وضعه الرمز التعبيري للعلم الأميركي بجانب العلم السوري، على حسابيه في "تويتر" و"إنستغرام"، وجاء اختيار العلم الأميركي "في غير وقته" وفقا لتعبير عدد من السوريين، وذلك بسبب أزمة الجولان الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع الاثنين قرارا، تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مخالفا بذلك قرارات الأمم المتحدة.

ومع الاستنكار والغضب الكبير للشارع العربي تجاه الولايات المتحدة بعد هذا القرار، جاء حساب الممثل السوري الشهير ليثير زوبعة من الانتقادات.

ويظهر حساب خولي على "إنستغرام"، الذي يتابعه حوالي 3 ملايين شخص، بالعلمين السوري والأميركي، جنبا إلى جنب، مع عبارة "سوري قديم" في المساحة التعريفية للحساب .

ويتكرر ظهور رمز العلم الأميركي في حساب خولي الشخصي على موقع "تويتر"، الذي يتابعه قرابة 680 ألف شخص.

ولم يعرف حتى الآن إذا ما وضع خولي العلم الأميركي على حسابه بعد قضية الجولان التي أثيرت مؤخرا، أم أن العلم الأميركي كان موجودا بحكم قضاء الممثل لوقت كبير هناك.

وحاول موقع "سكاي نيوز عربية" الحصول على تعليق من الممثل السوري، إلا أن هاتفه كان مغلقا.