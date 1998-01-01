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الاحتلال يغلق معابر غزة والبحر لليوم الثالث على التوالي

الأربعاء 27 مارس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق معابر غزة والبحر لليوم الثالث على التوالي


غزة / سما /

 تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، فرض الإغلاق الشامل على معابر وبحر قطاع غزة.

وقال مصدر أمني أن معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع جنوب شرق قطاع غزة لا زال مغلقا فيما جرى السماح بسفر بعض الحالات الإنسانية عبر معبر بيت حانون "ايرز" المخصص للأفراد.

بدوره، أكد مسؤول اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر أن البحرية الإسرائيلية لا زالت تمنع الصيادين من العمل بالبحر لليوم الثالث.

وفرضت سلطات الاحتلال هذا الإغلاق، بسبب التصعيد في قطاع غزة، جراء سقوط صاروخ على منطقة هشارون شمال تل آبيب.

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