لتجنب أضرار العمل الليلي على العين

وكالات / سما /

رغم أن كثيرًا من العلماء لا ينصحون بالعمل ليلاً بسبب بعض المخاطر الصحية المتوقعة، إلا أن هناك آخرين يعملون بداية من ساعات متأخرة من المساء حتى ساعات الصباح الباكر بانتظام. لكن ذلك يؤثر في صحتهم النفسية والبدنية خاصة العينين في ظل المشكلات التي يسببها النظر إلى الشاشات لفترات طويلة، خاصة عن التعرض المباشر للأشعة الصادرة منها مباشرة التي يمكن أن تحدث تلفًا في شبكية العين.

ولتخفيف تأثر العمل ليلاً في العينين وتحقيق إنتاجية أعلى بخسائر أقل وضعت شركات البرمجيات خطوات ونصائح جدية لمساعدة من يعملون في الليل بشكل أفضل وبأضرار أقل:

خفض الإضاءة

تضر الأشعة القوية الموجهة إلى عيونك مباشرة في ظروف إضاءة منخفضة بالشبكية، وتسبب أضرارًا كبيرة للعين؛ لذا فإن أفضل طريقة لتفادي ذلك هي تخفيض الإضاءة في جوالك أو حاسوبك إلى الحد الأدنى لتقليل ضرر الأشعة المنبعثة إلى الحد الأدنى.

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تطبيق الإضاءة الليلية

ويعمل هذا الوضع على إضافة طبقة إضاءة صفراء تخفف حدة سطوع إضاءة الشاشة وألوانها؛ ما يساعد في توفير المزيد من الراحة للعين والدماغ.

تفعيل الوضع الليلي في التطبيقات

عملت شركات التكنولوجيا على إطلاق عدد من التطبيقات التي تدعم الوضع الليلي ويساعد تفعيل الوضع الليلي في التطبيقات في عدم الإضرار بالعين وتوفير المزيد من الراحة لها.

عكس الألوان

وهي خاصية مهمة بشكل كبير عندما تقرأ مقالاً أو خبرًا ما من على أحد المواقع في وقت متأخر في الليل، حيث غالبًا ما تكون صفحة الإنترنت بيضاء لا تسر العين على الإطلاق، وبتفعيل هذه الخاصية تقل الأضرار بالعين ونوفر المزيد من الراحة لها.