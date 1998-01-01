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وزير الصحة: قتل المسعف مزهر جريمة حرب

الأربعاء 27 مارس 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة: قتل المسعف مزهر جريمة حرب


رام الله / سما /

استنكر جواد عواد وزير الصحة، يوم الأربعاء، قتل جنود الاحتلال، المسعف المتطوع ساجد عبد الحكيم مزهر (17 عاماً)، في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وقال عواد إن قتل الاحتلال للمسعف المتطوع برصاص (حي) في البطن يعد جريمة حرب، وإصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات.

وطالبت الصحة في بيان صحفي، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزَّل في كافة المدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت وزارة الصحة،  أنه باستشهاد المتطوع مزهر، اليوم، يرفع عدد الشهداء من المسعفين ومتطوعي الإسعاف منذ مطلع عام 2018، لأربعة شهداء، بينهم مسعفة، ما يدلل على تعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والمسعفين وعرقلة عملهم في تقديم الواجب الإنساني للمُصابين.

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