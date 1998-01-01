خريشة يدعو حماس للعودة للبيت الفلسطيني

جنيف /وكالات/

دعا مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف ابراهيم خريشة حركة حماس للعودة الى البيت الفلسطيني وألا تكون اداة بأيد خارجية وذلك في اشارة الى محاولة البعض في مجلس حقوق الانسان اعاقة الجهد الفلسطيني بحجة اطلاق الصواريخ...

وقال خريشة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، ان ما تم انجازه يوم الجمعة الماضي في المجلس من قرارات فيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول استخدام اسرائيل المتعمد للقوة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتعويض المتضررين من العدوان على قطاع غزة سيواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ بسبب اطلاق الصواريخ من غزة مطالبا حماس بالكف عن العبث بمصير ابناء شعبنا في القطاع.

وفي سياق اخر اكد خريشة تسليم المفوض السامي ورئيس الصليب الاحمر رسائل لاطلاعهم على المخاطر التي تهدد المعتقلين في سجون الاحتلال وضرورة تدخل الاطباء لإنقاذ حياتهم خاصة بعد اعتداء قوات الاحتلال على الاسرى في سجن النقب واصابة عدد منهم بجروح بينهم اثنان في حالة الخطر.

