واتساب يستعد لإطلاق 3 تغييرات كبرى في التحديث المرتقب

وكالات / سما /

تستعد "واتساب" لإدخال ثلاث تحديثات جديدة على طريقة عمل التطبيق، بما يساعد أيضًا على الحصول على معلومات إضافية حول الرسائل.

ثلاث تحديثات بواتساب

وأوضحت تقارير تقنية، أن "واتساب" سيعتمد على متصفح جديد مدمج بالتطبيق يسهم في منح المستخدم معلومات إضافية ومميزات جديدة على نسخة التطبيق على أجهزة الأندرويد.

ويسهم أيضًا هذا التحديث المرتقب في مساعدة الإدارة بمكافحة انتشار الأخبار الزائفة أو الشائعات.

ثلاث مزايا جديدة بواتساب

"البحث العكسي" هي الميزة الأولى التي بصدد أن يطلقها التطبيق، والتي تتيح البحث عن الصور داخل الدردشة الخاصة بين الأصدقاء أو المجموعات سواء كانت مرتبطة بدردشة محددة أو دردشات عديدة عبر الواتساب.

أما الميزة الثانية التي ترتبط بالمتصفح الجديد المدمج بالتطبيق فهي "معلومات إعادة التوجيه" التي تتيح للمستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تم فيها توجيه رسالة ما قام بإرسالها للآخرين.

ويتم تفعيل هذه الميزة عبر الضغط طويلاً على الرسالة المراد معرفة معلومات عنها واختيار "معلومات الرسائل"، ولن يتم تفعيلها إلا للرسائل التي أُرسلت لأكثر من شخص.

وتأتي الميزة الثالثة، وهي "تكرار إعادة التوجيه" أو "Frequently forwarded"؛ لتتيح مزيدًا من المعلومات حول الرسائل التي تم إرسالها أكثر من 4 مرات متتالية.