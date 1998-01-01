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إعلانات احتيال خفية في تطبيقات أندرويد "تقتل" هاتفك

الأربعاء 27 مارس 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلانات احتيال خفية في تطبيقات أندرويد "تقتل" هاتفك


وكالات / سما /

كشف تقرير جديد عن خطة احتيال ضخمة، تستغل الإعلانات لاستهداف شركات التسويق و"قتل" بطاريات هواتف المستخدمين.

ويجري تفعيل الخطة الموجهة عبر إعلانات مزيفة مخفية "سرا" في إعلانات مشروعة، في تطبيقات أندرويد، وفقا لتقارير "BuzzFeed News".

واكتُشفت عملية الاحتيال هذه في السابق من قبل شركتين، تعملان في مجال الكشف عن الاحتيال عبر الإعلانات: "Protected Media" ومختبر الإعلانات التابع لشركة "DoubleVerify".

وتمكن المحتالون من اختراق الإعلانات داخل التطبيقات، التي تستخدم منصة إعلانات "MoPub" على "تويتر"، حيث يجمعون الأموال مع تشغيل الإعلانات المزيفة تلقائيا في التطبيقات.

ويقول مطورو التطبيقات إنهم تلقوا شكاوى من استنزاف التطبيقات لعمر بطاريات الهواتف، دون القدرة على تحديد مصدر هذا الاستنزاف، وفقا لـ "BuzzFeed".

ولا يمكن كشف الإعلانات فعليا من قبل أي شخص، لأنها مخفية في الإعلانات الحقيقية.

وفي نهاية المطاف، تخسر العلامات التجارية أموالا لأنها تشتري المواقع الإعلانية، ظنا بأنها ستُعرض كإعلان عادي في تطبيق ما.

وفي المجموع، يُقال إن خطة الاحتيال أدت إلى إنشاء 60 مليون إعلان فيديو احتيالي شهريا، وفقا لـ "DoubleVerify".

واتُهمت شركة إعلانات الفيديو "Aniview" بأنها جزء من المخطط الاحتيالي، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة قال: "أخبرنا (BuzzFeed) عن وجود نشاط مسيء يجري عبر أنظمة "Aniview"، وكإجراء فوري، أوقفنا هذا النشاط وبدأنا عملية مراجعة داخلية. ونحن نحارب الأنشطة الاحتيالية، ونضغط ونركز على أنشطة نظيفة وشرعية، ويجب عدم إلقاء اللوم على شركتنا".

وفي نوفمبر الماضي، قامت "غوغل" بالتعاون مع "FBI" بوقف عملية احتيال كبيرة عبر إعلانات اخترقت نحو مليوني جهاز.

#أندرويد #الإعلانات

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