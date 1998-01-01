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مانشستر يونايتد يرفض رحيل نجومه في الصيف

الأربعاء 27 مارس 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يرفض رحيل نجومه في الصيف


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد رفضت بشكل نهائي رحيل نجومها عن الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد اهتمام كبرى أندية أوروبا بالتعاقد مع أكثر من لاعب.

وأشارت صحف إسبانيا وإنجلترا في الأيام الماضية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة لفريق يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية بأن النجم الفرنسي قد طلب من إدارة اليونايتد السماح له بالرحيل.

بينما يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، لتعزيز خط هجوم البرسا، ليكون بديل الأوروجواني لويس سواريز في المستقبل.

ولكن ذكرت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد ترفض بشدة الاستغناء عن نجومها في الصيف المقبل مهما كانت المغريات.

وأكملت الصحيفة أن إدارة الشياطين الحمر ستسعى جاهدة لتعزيز خط هجومها بالتعاقد مع الشاب الإنجليزي جادون سانشو من فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سيقاتل النادي على الظفر بخدماته في الصيف المقبل.

#مانشستر يونايتد

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