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ليبرمان: يجب تنفيذ عمليات اغتيال مركزة لقادة المقاومة بما فيهم هنية والسنوار ولا توجد حصانة

الأربعاء 27 مارس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: يجب تنفيذ عمليات اغتيال مركزة لقادة المقاومة بما فيهم هنية والسنوار ولا توجد حصانة


القدس المحتلة / سما /

طالب افيغدور ليبرمان وزير الحرب الاسبق، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات المركزة ضد قيادات حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وقصف كل الأهداف في القطاع من دون التوغل البري فيه. 

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال ليبرمان: إنه "يجب أولا تنفيذ عمليات اغتيال مركزة وقتل قادة الإرهاب، كلهم، بما في ذلك هنية وسنوار".

وأضاف: "لا توجد حصانة لأي منهم. وصلنا إلى العبث. قناص يطلق النار على ضابط مظليات نجا بفضل الخوذة. نحن نعرف من أعطى الأمر للقناص بإطلاق النار. لا يهم من هو القناص. جهاز المخابرات العسكرية يعرف من الذي أصدر الأمر. يعرف اسمه وأين يعيش. لكنه يتجول بحرية في القطاع، ويشعر بالراحة".

وتابع: "انهم يعرفون كل شيء، وهذا ليس شيئًا جديدًا، لا يتعين الدخول فعليًا إلى قطاع غزة اليوم، يمكن تدمير الصواريخ بضربة دقيقة، ولدينا صواريخنا الدقيقة، دون اتخاذ قرار بمعالجة كل قضية غزة".

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