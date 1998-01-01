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القواسمي: أية بوصلة لا تشير الى القدس مشبوهة وتخدم أعداء شعبنا

الأربعاء 27 مارس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: أية بوصلة لا تشير الى القدس مشبوهة وتخدم أعداء شعبنا


رام الله / سما /

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن أي معركة لا تشير بوصلتها إلى القدس عاصمة دولة فلسطين فهي بوصلة مشبوهة، ولا تخدم إلا أعداء شعبنا.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي: نفخر ونعتز في حركة "فتح" أن كل معاركنا الميدانية والسياسية كانت وستبقى من أجل القدس، والأقصى، وكافة المقدسات الإسلامية، والمسيحية، ومن أجلها استشهد الزعيم الراحل ياسر عرفات، ومن أجلها أيضا يقف الرئيس محمود عباس ثابتا على موقفه الرافض لـ"صفقة العار" الصهيوأميركية.

ووجه القواسمي خطابه لشعبنا داعيا إياهم لقراءة ما بين السطور، وما تسعى اليه إسرائيل مما يجري، وربط ذلك بالانتخابات الاسرائيلية القادمة، وفصل قطاع غزة، توطئة لتنفيذ "صفقة العار".

#اسامة القواسمي

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