العاهل الاردني: القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا

عمان /سما/

قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن"، وإن مواقف بلاده "ثابتة بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أشارالعاهل الاردني خلال اجتماعه مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، الى سبب إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى رومانيا أمس هو موقفها من القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أن جولته التي سيبدأها اليوم الأربعاء وتشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس ستركز على القدس وعملية السلام.