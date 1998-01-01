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تطورات حاسمة في صفقة برشلونة المنتظرة

الأربعاء 27 مارس 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات حاسمة في صفقة برشلونة المنتظرة


وكالات / سما /

أصبح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد آياكس أمستردام، على بُعد خطوة من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن رئيس برشلونة اجتمع بإدوين فان دير سار، المدير العام لآياكس، ونية جميع الأطراف هي إغلاق الصفقة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الأرقام التي تم الحديث عنها مماثلة لتلك المتفق عليها في عملية دي يونج، ولكن دخول بعض الأندية على الخط من أجل التوقيع مع دي ليخت، قد يرفع سعر الصفقة”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن إدارة آياكس لا تجد أي مشكلة في تواصل برشلونة مع دي ليخت من أجل إقناعه بمشروع الكتلان، وهو نفس الأمر الذي حدث سابقاً مع دي يونج.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو لم يتمكن من التواصل مع مارك أوفرمارس بسبب غياب هذا الأخير عن وفد آياكس المكلف بحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية الذي أقيم بمدينة أمستردام يوم الإثنين.

وكان دي ليخت قد أعرب عن سعادته بتهاطل العروض عليه من كل حدب وصوب، لكنه شدد على أنه لا يركز سوى في كرة القدم وعلى أنه لا يوجد أي شيء يقلقه.

#برشلونة #ماتياس دي ليخت

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