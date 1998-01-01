بينيت: نتنياهو فشل كوزير للجيش وحماس نجحت في إدارة المعركة خلال المواجهة

القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو فشل في مهمته كوزير للجيش.

وراى بينيت في مقابلة مع إذاعة ريشت كان، أن حركة حماس نجحت في إدارة المعركة خلال المواجهة القصيرة في الأيام القليلة، لافتا إلى أنها أجبرت نتنياهو على قطع زيارته إلى واشنطن، وأبقت على مستوطنين الغلاف في منازلهم والملاجئ، ومنعت أكثر من 200 ألف طالب من التوجه لمدارسهم، في المقابل اكتفى الجيش بتعليمات من نتنياهو لقصف مبانٍ فارغة.

ودعا بينيت إلى ضرورة مهاجمة مخازن صواريخ حماس، وإلى وقف الهجمات على مبانٍ فارغة. مستطردا: "حين أصبح وزيرا للدفاع لن أدمر مبانٍ فارغة".

وانتقد بينيت رفض نتنياهو عدة طلبات تقدم بها لعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" من أجل بحث التعامل مع حماس.

بدوره، قال وزير المالية موشيه كحلون في مقابلة أخرى، بأن الوضع الذي تحدد فيه حماس كيف ومتى تنتهي الجولات، غير مقبول. داعيا إلى ضرورة اتخاذ قرار الانسحاب التام من غزة والانفصال عنها واعتبارها "كيانا ارهابيا"، وقطع الكهرباء والمياه وكل ما يربط إسرائيل بالقطاع.