  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صحيفة إسبانية تُقدر مدة غياب كريستيانو رونالدو

الأربعاء 27 مارس 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسبانية تُقدر مدة غياب كريستيانو رونالدو


وكالات / سما /

قدرت صحيفة إسبانية شهيرة مدة غياب كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي عن الملاعب.

وكان منتخب البرتغال قد تعثر بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة أمام ضيفه، منتخب صربيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت المباراة خروج صاروخ ماديرا مصاباً في الدقيقة 30 متأثراً بإصابة عضلية، مما أثار مخاوف عشاق فريق السيدة العجوز قبل موقعة أياكس أمستردام الهولندي المنتظرة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن نادي السيدة العجوز أن اللاعب البرتغالي خضع للعديد من الفحوص الطبية، وقد تبين أنه يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ الأيمن ولكن من دون تحديد مدة غيابه.

ووفقاً للتقارير الإيطالية، فإن رونالدو سوف يعود إلى تورينو يوم الأربعاء المقبل للبدء في عملية تعافيه من الإصابة.

ووفقاً للطبيب جونزاليس، الطبيب الخاص بصحيفة آس الإسبانية، فإنه من المتوقع غياب الدون لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً، مما يعني إمكانية لحاقه بمباراة أياكس المنتظرة في بطولة كريستيانو المفضلة.

#كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

دفع تعزيزات إلى غزة.. أهم قرارات الكابينت

معاريف: نتنياهو مستعد للتخلي عن غزة مقابل تشديد قبضته بالضفة ويعتبر حماس كنز له

حماس تكشف: عن فحوى رسالة بعثتها المقاومة للاحتلال وتؤكد أن العدوان لن يمر دون حساب

نتنياهو : وجهنا امس ضربات لحماس هي الأقوى منذ 4 سنوات

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

الصاروخ سقط قرب منزلي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بدفن "قادة حماس"

الصحة تقرر وقف التحويلات الطبية للمشافي الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الشهيد مزهر

استشهاد مسعف و 4 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة

الاحتلال

هآرتس: وقف إطلاق النار تعثر وحماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة

الاحتلال

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تندلع نهاية الأسبوع القادم

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة تقصف أشكول وعسقلان

الاحتلال

"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..