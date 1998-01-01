صحيفة إسبانية تُقدر مدة غياب كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

قدرت صحيفة إسبانية شهيرة مدة غياب كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي عن الملاعب.

وكان منتخب البرتغال قد تعثر بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة أمام ضيفه، منتخب صربيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت المباراة خروج صاروخ ماديرا مصاباً في الدقيقة 30 متأثراً بإصابة عضلية، مما أثار مخاوف عشاق فريق السيدة العجوز قبل موقعة أياكس أمستردام الهولندي المنتظرة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن نادي السيدة العجوز أن اللاعب البرتغالي خضع للعديد من الفحوص الطبية، وقد تبين أنه يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ الأيمن ولكن من دون تحديد مدة غيابه.

ووفقاً للتقارير الإيطالية، فإن رونالدو سوف يعود إلى تورينو يوم الأربعاء المقبل للبدء في عملية تعافيه من الإصابة.

ووفقاً للطبيب جونزاليس، الطبيب الخاص بصحيفة آس الإسبانية، فإنه من المتوقع غياب الدون لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً، مما يعني إمكانية لحاقه بمباراة أياكس المنتظرة في بطولة كريستيانو المفضلة.